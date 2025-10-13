Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:19

Дроны ВСУ разгромили два дома в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В результате атак беспилотников ВСУ были разрушены два жилых дома на освобожденных территориях Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев. Он отметил, что обошлось без жертв.

Боевики киевского режима, применяя БПЛА, продолжают разрушать гражданские объекты на освобожденной территории Харьковской области. В результате очередной атаки дронами вооруженных формирований Украины разрушены два домовладения в селах Лиман Второй и Станция Тополи, — говорится в сообщении.

Ранее Ганчев сообщил, что в Купянске подразделение мобилизованных Вооруженных сил Украины сдалось в плен. По его словам, это произошло в течение сентября, и сейчас российские войска активно продвигаются в северной части города, освобождая улицы и дома.

До этого Ганчев заявил, что правительство Украины использует мирных жителей Купянска как живой щит, что осложняет продвижение Вооруженных сил России. Российские бойцы осуществляют блокировку противника в северной и западной частях города, одновременно расширяя подконтрольные территории.

ВСУ
атаки
БПЛА
Харьковская область
