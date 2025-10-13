Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:21

«Радиостанция Судного дня» спустя неделю передала новое сообщение

УВБ-76 вышла в эфир с сообщением «гулоболт»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 спустя неделю вышла в эфир с новым странным сообщением, сообщил Telegram-канал станции. В послании содержалось слово «гулоболт».

НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467, — говорится в сообщении.

Ранее УВБ-76 вышла в эфир с двумя новыми сообщениями через сутки после предыдущего послания. В них были слова «тюбокек» и «лесовьюк». 1 октября УВБ-76 передала в эфир слово «эсерожбан». Это произошло на фоне неформального саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждался вопрос ускорения перевооружения Европы.

29 сентября радиостанция УВБ-76 передала в эфир три необычных слова. В частности, в сообщении прозвучали «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Три последовательные шифровки были отправлены с интервалом примерно в один час. Еще два сообщения были отправлены 28 сентября. В 15:41 мск прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865». Спустя чуть более часа, в 16:58, в эфире появилось второе послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».

