В Израиле раскрыли, чем займется Нетаньяху в Египте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в саммите, который запланирован в египетском городе Шарм-эш-Шейх, сообщил советник офиса главы кабмина еврейского государства Дмитрий Гендельман. По его словам, которые передает РИА Новости, мероприятие будет посвящено ситуации вокруг сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху примет участие в саммите в Шарм-эш-Шейхе, — сказал Гендельман.

Ранее посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн заявил, что Европа рискует не получить место в «Совете мира» по урегулированию в Газе, который предложил создать президент США Дональд Трамп, если не восстановит полное сотрудничество с правительством еврейского государства. По словам дипломата, есть два условия для «перезапуска» отношений: Европа должна возобновить финансирование совместных программ с израильскими институтами и снять угрозу приостановки соглашения об ассоциации.

Прежде Нетаньяху заявил о победе страны на всех фронтах, но предупредил, что часть врагов пытается восстановить силы. Глава правительства отметил, что перед государством по-прежнему стоят серьезные проблемы безопасности.