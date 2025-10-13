Европе поставили условие для входа в «Совет мира» по Газе Посол Израиля Нир-Фельдкляйн поставил ЕС условие для вступления в «Совет мира»

Европа рискует не получить место в «Совете мира» по урегулированию в Газе, который предложил создать президент США Дональд Трамп, если не восстановит полное сотрудничество с правительством Израиля, заявил новый посол страны в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн. По словам дипломата, есть два условия для «перезапуска» отношений: Европа должна возобновить финансирование совместных программ с израильскими институтами и снять угрозу приостановки соглашения об ассоциации, передает Politico.

Но в Иерусалиме, вероятно, возникнет некоторое нежелание [принять ЕС в «Совет мира»], если мы прежде не уберем со стола вопросы, которые висят в основе наших отношений, — отметил он.

Ранее стало известно, что Трамп прибыл в Израиль, где он выступит перед парламентом. Его встретили президент еврейского государства Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху в сопровождении почетного караула с военным оркестром.

До этого американский президент усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.