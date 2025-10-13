Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:03

Трамп прилетел в Израиль для выступления в парламенте

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Graeme Sloan/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль, где он выступит перед парламентом. Его встретили президент еврейского государства Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху в сопровождении почетного караула с военным оркестром, сообщает ABC News.

После прибытия американский лидер отправился в Иерусалим, где планируется его выступление. После встречи с парламентом Трамп вернется в аэропорт, а оттуда направится в Египет, чтобы принять участие в «саммите мира». На встрече стороны обсудят заключение договоренностей для урегулирования в секторе Газа.

Ранее стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вручит главе Белого дома орден Нила. В канцелярии восточного лидера отметили, что награда связана с ролью американского президента в разрешении конфликтов, в частности в секторе Газа.

До этого глава Белого дома выразил удовлетворение широкой международной поддержкой своего плана урегулирования в секторе Газа. Особое внимание американский лидер уделил позитивной реакции со стороны России и других ключевых игроков.

