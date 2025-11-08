В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение

Заявление американского лидера Дональда Трампа о бойкоте саммита G20 в ЮАР из-за положения африканеров (потомков белокожих колонизаторов) поставило союзников США в неловкую ситуацию, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале. Российский политик отметил, что обеспокоенность правами белого населения должны проявлять прежде всего бывшие колониальные державы, а не Соединенные Штаты.

Уж кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам — британцам и прочим саксам, — высказался сенатор.

Ранее Трамп объявил о своем отказе от участия в саммите G20 в Южно-Африканской Республике. Американский лидер заявил, что страна более не заслуживает членства в этой международной структуре, поскольку, по его мнению, на ее территории установилась «коммунистическая тирания».

Кроме того, президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя своей администрации Максима Орешкина главой национальной делегации на саммите G20 в ЮАР. В состав представительной группы также вошли начальник экспертного управления главы государства Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш.