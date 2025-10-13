Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:20

В Минфине ответили на вопрос об ограничениях в снабжении топливного рынка

Силуанов: ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка скоро закончатся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка скоро будут преодолены, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это произойдет в ближайшем будущем.

Что касается конкретного вопроса цен на нефтепродукты в отдельных регионах. Понятно, сейчас складываются определенные ограничения снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время, — отметил министр.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о временном характере роста цен на автомобильное топливо в стране, связав его с факторами предложения. По словам главы финансового учреждения, применяемые правительством меры должны способствовать стабилизации положения на топливном рынке.

До этого сообщалось, что ситуацию с топливом в Севастополе удалось стабилизировать, что позволило снизить цены на бензин у основного поставщика. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, решение принято по бензину марок И-95, АИ-95 NP и АИ-92, а также по дизельному топливу. При этом власти пока сохраняют ограничение на объемы приобретаемого топлива — не более 30 литров в бак или канистру.

Антон Силуанов
топливо
ограничения
рынки
