13 октября 2025 в 15:11

Мужчина пнул голубя за картошку фри и попал под суд

В Германии возбудили дело против убившего голубя мужчины

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Германии возбуждено уголовное дело против 58-летнего жителя Верхней Франконии, который насмерть пнул голубя на местном рынке, сообщает Welt. Инцидент произошел, когда мужчина перекусывал картофелем фри, и одна из птиц подобрала упавшую картофелину.

По информации издания, в обвинительном заключении указали, что «никто не должен причинять животному боль, страдания или вред без уважительной причины». Мужчине грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трех лет в случае признания вины. Правоохранители подчеркивают серьезность нарушения закона о защите животных.

Ранее в Камчатском крае сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства проводят расследование в отношении людей, которые подкармливали двух медвежат в районе реки Жировой. Причиной послужило изменение естественного поведения животных.

До этого комбайнер из Приморского края наткнулся на тигра во время работы в поле посреди ночи. Там уточнили, что инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе. Предполагается, что хищник охотился за копытными, которые выходят кормиться к полям.

голуби
убийства
Германия
наказания
