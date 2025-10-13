Мужчина пнул голубя за картошку фри и попал под суд В Германии возбудили дело против убившего голубя мужчины

В Германии возбуждено уголовное дело против 58-летнего жителя Верхней Франконии, который насмерть пнул голубя на местном рынке, сообщает Welt. Инцидент произошел, когда мужчина перекусывал картофелем фри, и одна из птиц подобрала упавшую картофелину.

По информации издания, в обвинительном заключении указали, что «никто не должен причинять животному боль, страдания или вред без уважительной причины». Мужчине грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трех лет в случае признания вины. Правоохранители подчеркивают серьезность нарушения закона о защите животных.

