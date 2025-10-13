Прикормившие двух медвежат на Камчатке россияне попали под проверку

В Камчатском крае сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства проводят расследование в отношении работников компании ООО ЧОО «Ветеран», которые подкармливали двух медвежат в районе реки Жировой, передает РИА Новости. Это привело к изменению естественного поведения животных.

На месте оказалось, что трое медвежат ходят с медведицей. А двух из них намеренно прикормили сотрудники компании, у которых рядом разбит лагерь. Проводится проверка законности действий сотрудников организации, — сообщил начальник отдела федерального государственного охотничьего контроля (надзора) Евгений Кравцов.

Центр спасения диких животных «Парк львов „Земля прайда“», расположенный в Подмосковье, заявил о готовности принять медвежат на свою территорию. Однако в настоящее время передача животных не планируется, так как у них есть материнская опека.

В Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края отметили, что прикормленные медведи не представляют угрозы для туристов, поскольку их ареал обитания находится на значительном удалении от туристических маршрутов. За кормление диких животных в их естественной среде обитания предусмотрена юридическая ответственность, включая административные и уголовные меры.

Ранее на Камчатке медведица вернулась за своими детенышами, которых ранее приняли за сирот. Семья прибилась к людям в районе бывшей базы, и неравнодушные жители начали ее подкармливать.