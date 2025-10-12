На Камчатке медведица вернулась за оставленными людям медвежатами Медведица вернулась за медвежатами, которых люди ошибочно приняли за сирот

На Камчатке медведица вернулась за своими двумя медвежатами, которых ошибочно приняли за сирот, сообщил Подмосковный центр «Парк львов „Земля прайда“». В центре уже были готовы принять малышей и готовились к транспортировке, но теперь решают, как поступить со всей семьей. «Сироты» прибились к людям в районе бывшей базы Жировая несколько дней назад, неравнодушные жители подкармливали их.

Мама попыталась позвать двух малышей с собой, они пошли с ней… и через пять минут вернулись и привели с собой третьего! И теперь все трое проверяют палатки на прочность, — рассказали в парке.

Предполагается, что мама-медведица специально оставила двух детенышей у места скопления людей и увела с собой третьего, потому что не могла прокормить всех. Теперь специалисты парка наблюдают за семейством, чтобы принять окончательное решение.

Вопрос очень сложный: либо забирать тех, кто уже стал практически ручным, а самку с «диким» отгонять подальше от людей (так как они не поняли, что такое человеческая пища и какая она вкусная), либо отгонять всех, но слишком велики шансы, что те два, более слабых детеныша, которые изначально не справились с дикой жизнью, погибнут, — уточнили в «Земле прайда».

В парке убеждены, что воссоединение медвежат с матерью — наилучший исход для животных. Это позволит им остаться в естественной среде обитания и получить правильное воспитание.

Ранее дрон запечатлел белых медвежат, облюбовавших заброшенную полярную станцию на острове Колючин. На кадрах видно, как дикие звери трутся спинами о землю, отдыхают на крыльце, выглядывают из окон и пытаются поймать квадрокоптер.