На Камчатке медведица вернулась за оставленными людям медвежатами

На Камчатке медведица вернулась за своими двумя медвежатами, которых ошибочно приняли за сирот, сообщил Подмосковный центр «Парк львов „Земля прайда“». В центре уже были готовы принять малышей и готовились к транспортировке, но теперь решают, как поступить со всей семьей. «Сироты» прибились к людям в районе бывшей базы Жировая несколько дней назад, неравнодушные жители подкармливали их.
Мама попыталась позвать двух малышей с собой, они пошли с ней… и через пять минут вернулись и привели с собой третьего! И теперь все трое проверяют палатки на прочность, — рассказали в парке.
Предполагается, что мама-медведица специально оставила двух детенышей у места скопления людей и увела с собой третьего, потому что не могла прокормить всех. Теперь специалисты парка наблюдают за семейством, чтобы принять окончательное решение.
Вопрос очень сложный: либо забирать тех, кто уже стал практически ручным, а самку с «диким» отгонять подальше от людей (так как они не поняли, что такое человеческая пища и какая она вкусная), либо отгонять всех, но слишком велики шансы, что те два, более слабых детеныша, которые изначально не справились с дикой жизнью, погибнут, — уточнили в «Земле прайда».
В парке убеждены, что воссоединение медвежат с матерью — наилучший исход для животных. Это позволит им остаться в естественной среде обитания и получить правильное воспитание.
Ранее дрон запечатлел белых медвежат, облюбовавших заброшенную полярную станцию на острове Колючин. На кадрах видно, как дикие звери трутся спинами о землю, отдыхают на крыльце, выглядывают из окон и пытаются поймать квадрокоптер.