Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 11:55

Дрон запечатлел белых медвежат, облюбовавших заброшенную полярную станцию

Фотограф заснял белых медведей на заброшенной полярной станции острова Колючин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фотограф Вадим Махоров на странице «ВКонтакте» показал толпу белых медведей, которые облюбовали заброшенную полярную станцию на острове Колючин. На кадрах видно, как дикие звери трутся спинами о землю, отдыхают на крыльце, выглядывают из окон и пытаются поймать квадрокоптер.

По словам фотографа, съемка велась с судна «Профессор Хромов» во время путешествия на остров Врангеля. Неподалеку от заброшенных строений находится лежбище моржей, а по самому острову активно бегают около 20 медведей.

Белые медведи любят занимать дома. Такое происходит не только на Колючине. Любая полярная база с открытыми дверьми рискует получить новых пушистых жителей, — написал Махоров.

Ранее в московском районе Кунцево заметили зверька, похожего на обыкновенную летягу. Этот вид внесен в Красную книгу Москвы. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что для точного подтверждения необходим осмотр специалистов или даже генетический анализ. Животное сфотографировала местная жительница.

животные
фотографы
медведи
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.