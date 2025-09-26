Дрон запечатлел белых медвежат, облюбовавших заброшенную полярную станцию

Фотограф Вадим Махоров на странице «ВКонтакте» показал толпу белых медведей, которые облюбовали заброшенную полярную станцию на острове Колючин. На кадрах видно, как дикие звери трутся спинами о землю, отдыхают на крыльце, выглядывают из окон и пытаются поймать квадрокоптер.

По словам фотографа, съемка велась с судна «Профессор Хромов» во время путешествия на остров Врангеля. Неподалеку от заброшенных строений находится лежбище моржей, а по самому острову активно бегают около 20 медведей.

Белые медведи любят занимать дома. Такое происходит не только на Колючине. Любая полярная база с открытыми дверьми рискует получить новых пушистых жителей, — написал Махоров.

