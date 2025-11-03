Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 16:15

Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Лобне 39-летний местный житель зарезал женщину на автодороге около многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. Отмечается, что погибшая и злоумышленник были знакомы, между ними разгорелся конфликт.

В ходе развития ссоры мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Подозреваемый был быстро задержан и сейчас находится в отделении полиции. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление. На месте происшествия изъят нож, использованный при убийстве, и проводятся необходимые экспертизы. В ближайшее время следствие намерено обратиться с просьбой о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ленинградской области бывший повар зарезал коллегу возле кафе, где они работали. Камеры зафиксировали, как мужчина наносил жертве удары ножом и не останавливался, пока не убедился, что тот мертв. Очевидцы вызвали скорую, но врачам осталось лишь констатировать смерть.

Россия
Московская область
убийства
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.