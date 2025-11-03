Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую

В подмосковной Лобне 39-летний местный житель зарезал женщину на автодороге около многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. Отмечается, что погибшая и злоумышленник были знакомы, между ними разгорелся конфликт.

В ходе развития ссоры мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Подозреваемый был быстро задержан и сейчас находится в отделении полиции. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление. На месте происшествия изъят нож, использованный при убийстве, и проводятся необходимые экспертизы. В ближайшее время следствие намерено обратиться с просьбой о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ленинградской области бывший повар зарезал коллегу возле кафе, где они работали. Камеры зафиксировали, как мужчина наносил жертве удары ножом и не останавливался, пока не убедился, что тот мертв. Очевидцы вызвали скорую, но врачам осталось лишь констатировать смерть.