22 октября 2025 в 11:41

Бывший повар зверски убил коллегу возле места работы

Под Петербургом экс-повар зарезал коллегу возле места работы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший повар зарезал своего коллегу в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «112». Полиция задержала злоумышленника.

Как сообщил канал со ссылкой на правоохранителей, инцидент произошел в Пикалево рядом с кафе «Сакура», где преступник и жертва вместе работали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник наносил мужчине множественные удары ножом, не останавливаясь, пока не убедился, что тот мертв.

На шум с улицы выбежала сотрудница кафе, обнаружила тело и вызвала скорую. Врачи смогли только констатировать смерть.

Ранее в Кемерово возле одного из городских баров убили молодого человека. По словам очевидцев, парня зарезали в ходе драки на улице Дружбы в Южном микрорайоне. Убийца нанес ему смертельный удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения юноша скончался по пути в больницу.

До этого правоохранители задержали в столице мужчину, который устроил поножовщину у известной стены с портретом Виктора Цоя. Злоумышленник успел ранить двоих прохожих, пока на место не прибыла полиция. Все случившееся сняла уличная камера наблюдения. Мужчина вскоре был задержан. Им оказался 49-летний местный житель.

Россия
Ленинградская область
нападения
убийства
