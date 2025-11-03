Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 18:21

«Подает себя как звезду»: стилист сравнила образы Товстик и Дибровой

Стилист Пылаева: Диброва подает себя как звезду, а Товстик более сдержана

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина является стильной женщиной, как и Елена Товстик — экс-супруга ее нынешнего возлюбленного предпринимателя Романа Товстика, заявила изданию «Страсти» стилист Люси Пылаева. При этом она уточнила, что сама больше отдает предпочтение образу Дибровой за энергичность и медийность.

Именно Диброва превращает стиль в средство самопрезентации и уверенности. Она играет со светом, цветом, настроением, подает себя как звезду — и этим вызывает интерес публики, — сказала стилист.

Пылаева отметила, что Товстик остается более закрытой. Ее эстетика более сдержанная и уравновешенная, добавила стилист.

Ранее в Сети появились слухи о беременности Дибровой. На новых снимках в социальных сетях модель позировала с округлившимся животом. Многие интернет-пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной расставания супругов и прекращения всяческих попыток Диброва сохранить брак.

Между тем Дмитрий Дибров отказывается комментировать свой развод по ряду причин и соображений чести. Он обсудил со своим адвокатом Александром Добровинским любовь, чувство измены и брак. Телеведущий добавил, что не собирается «покрыть гневом» мать своих детей.

стилисты
мода
Полина Диброва
образы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области из-за электросамоката загорелась квартира
Появились кадры с места массового ДТП в Москве, где пострадал ребенок
В США бьют тревогу из-за комбинации «Хабаровска» и «Посейдона»
«Разрушит самооценку»: Малахов о воспитании восьмилетнего сына
Ссора с Лифановым, уход из «СашиТани», дети: куда пропал Алексей Климушкин
Как оплатить и не переплатить? Инструкция для оштрафованных в Воронеже
Гладков раскрыл масштабы новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Названы последствия ударов «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
«Подает себя как звезду»: стилист сравнила образы Товстик и Дибровой
Женщина заказала лекарства, а получила коробку с отрубленными пальцами
В Турции погиб российский парапланерист
«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США
В США раскрыли, кто из важных персон страны может покинуть мир политики
В ГД назвали способ ускорить процесс мирного урегулирования на Украине
Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа начать боевые действия
В Германии призвали протестовать против ядерных испытаний
Отец Маска назвал лучший город во всем мире
Провокационная надпись о Лувре засветилась на небоскребе в Екатеринбурге
На Западе дали один совет Украине для сохранения нации
Путин напугал Британию рассказами о «Хабаровске»
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.