«Подает себя как звезду»: стилист сравнила образы Товстик и Дибровой Стилист Пылаева: Диброва подает себя как звезду, а Товстик более сдержана

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина является стильной женщиной, как и Елена Товстик — экс-супруга ее нынешнего возлюбленного предпринимателя Романа Товстика, заявила изданию «Страсти» стилист Люси Пылаева. При этом она уточнила, что сама больше отдает предпочтение образу Дибровой за энергичность и медийность.

Именно Диброва превращает стиль в средство самопрезентации и уверенности. Она играет со светом, цветом, настроением, подает себя как звезду — и этим вызывает интерес публики, — сказала стилист.

Пылаева отметила, что Товстик остается более закрытой. Ее эстетика более сдержанная и уравновешенная, добавила стилист.

Ранее в Сети появились слухи о беременности Дибровой. На новых снимках в социальных сетях модель позировала с округлившимся животом. Многие интернет-пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной расставания супругов и прекращения всяческих попыток Диброва сохранить брак.

Между тем Дмитрий Дибров отказывается комментировать свой развод по ряду причин и соображений чести. Он обсудил со своим адвокатом Александром Добровинским любовь, чувство измены и брак. Телеведущий добавил, что не собирается «покрыть гневом» мать своих детей.