Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 19:21

Петербуржцев отучают ездить в центр города на машине

Смольный борется за снижение числа автомобилей в центре Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число петербуржцев, ездящих на работу в центр города на машине, снизится из-за новых тарифов на парковку, уверен директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян. На пресс-конференции по поводу изменения тарифов он напомнил, что с 15 октября цены на платную парковку вырастут, передает «Фонтанка».

На самых загруженных участках стоимость парковки может доходить до 360 рублей в час. Самые незагруженные останутся с тарифом — 100 рублей/час. После нововведений для автомобилистов, приезжающих в центр не с туристическими или досуговыми целями, власти ожидают снижения числа машин в исторической части города. Чиновники хотят посадить петербуржцев на общественный транспорт.

Зампредседателя комитета по транспорту Александра Бахмутская дополнила, что цель Смольного в перераспределении транспортных потоков в городе так, чтобы разгрузить самые оживленные улицы. Чиновники также хотят сократить блуждающий трафик, то есть число машин, которые вынуждены «кружить» в поисках места для парковки.

Ранее чиновники обязали чаты петербургских образовательных учреждений «переехать» в мессенджер MAX. Регистрация в нем будет добровольной, но администрации районов и образовательные учреждения проведут разъяснительную работу среди родителей.

Санкт-Петербург
автомобили
центр
парковки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протестовать на улицах Тбилиси станет опаснее
В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку
Стало известно, когда экс-президент Франции начнет отбывать тюремный срок
Долина рассказала об особой связи с отцом
Адвокат обвинила судью в ошибке, которая лишила Гуцул права на защиту
Земляную грушу надо срочно кушать! Готовим салат и оладьи из топинамбура
США пошли на необычный шаг из-за шатдауна
Российский пауэрлифтер оказался замешан в скандале с 12-летним мальчиком
Первый в мире бодибилдер-вегетарианец умер в 47 лет
Семья педофилов и подросток-убийца: главные ЧП дня
В Госдуме рассказали, с какой целью был учрежден День отца в России
Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой
Автолюбители скупают мощные автомобили до подорожания
Центр сердечно-сосудистой хирургии появится в российском регионе
Группа «Кино» представила альбом малоизвестных песен из 80-х
В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ
Пугачеву поставили на место, Трамп хочет поговорить с Путиным: что дальше
Падение Купянска, судьба ВСУ предрешена: новости с фронтов СВО 13 октября
Экс-заммэра российского города не выпустили на свободу
На кошек и собак понадобится разрешение? Регистрация питомцев, подробности
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.