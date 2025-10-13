Петербуржцев отучают ездить в центр города на машине Смольный борется за снижение числа автомобилей в центре Санкт-Петербурга

Число петербуржцев, ездящих на работу в центр города на машине, снизится из-за новых тарифов на парковку, уверен директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян. На пресс-конференции по поводу изменения тарифов он напомнил, что с 15 октября цены на платную парковку вырастут, передает «Фонтанка».

На самых загруженных участках стоимость парковки может доходить до 360 рублей в час. Самые незагруженные останутся с тарифом — 100 рублей/час. После нововведений для автомобилистов, приезжающих в центр не с туристическими или досуговыми целями, власти ожидают снижения числа машин в исторической части города. Чиновники хотят посадить петербуржцев на общественный транспорт.

Зампредседателя комитета по транспорту Александра Бахмутская дополнила, что цель Смольного в перераспределении транспортных потоков в городе так, чтобы разгрузить самые оживленные улицы. Чиновники также хотят сократить блуждающий трафик, то есть число машин, которые вынуждены «кружить» в поисках места для парковки.

Ранее чиновники обязали чаты петербургских образовательных учреждений «переехать» в мессенджер MAX. Регистрация в нем будет добровольной, но администрации районов и образовательные учреждения проведут разъяснительную работу среди родителей.