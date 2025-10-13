Капитан «Урала» Бегич уехал из России

Вратарь ФК «Урал» Илья Помазун (слева) и игрок ФК «Урал» Силвие Бегич во втором матче финала (Путь РПЛ) кубка России по футболу между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург).

Капитан екатеринбургского «Урала» Силвие Бегич покинул Россию из-за смерти отца, сообщает пресс‑служба футбольного клуба. Игрок уехал на родину в Хорватию, чтобы решить вопросы с похоронами.

Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой, — говорится в сообщении «Урала».

В текущем сезоне 32-летний капитан команды и защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 13 матчах. Бегич играет в России с 2017 года, у него есть российское гражданство. Ранее он играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов», в 2022 году ушел в екатеринбургский клуб.

Ранее вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин решил отказаться от российского спортивного гражданства. По информации СМИ, он хочет выступать за Норвегию, поэтому отклонил все запросы об игре за сборную России. Футболист указал в системе FIFA Великобританию, но в ближайшее время голкипер рассчитывает снова поменять спортивное гражданство.

На его решение отреагировал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Он заявил, что вратарь давно играл за норвежский клуб «Буде-Глимт», и тот одержал немало побед благодаря россиянину. По его мнению, голкипер принял верное решение.