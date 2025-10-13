Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:34

Капитан «Урала» Бегич уехал из России

Капитан екатеринбургского «Урала» Бегич уехал на родину из-за смерти отца

Вратарь ФК «Урал» Илья Помазун (слева) и игрок ФК «Урал» Силвие Бегич во втором матче финала (Путь РПЛ) кубка России по футболу между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург). Вратарь ФК «Урал» Илья Помазун (слева) и игрок ФК «Урал» Силвие Бегич во втором матче финала (Путь РПЛ) кубка России по футболу между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург). Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Капитан екатеринбургского «Урала» Силвие Бегич покинул Россию из-за смерти отца, сообщает пресс‑служба футбольного клуба. Игрок уехал на родину в Хорватию, чтобы решить вопросы с похоронами.

Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой, — говорится в сообщении «Урала».

В текущем сезоне 32-летний капитан команды и защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 13 матчах. Бегич играет в России с 2017 года, у него есть российское гражданство. Ранее он играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов», в 2022 году ушел в екатеринбургский клуб.

Ранее вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин решил отказаться от российского спортивного гражданства. По информации СМИ, он хочет выступать за Норвегию, поэтому отклонил все запросы об игре за сборную России. Футболист указал в системе FIFA Великобританию, но в ближайшее время голкипер рассчитывает снова поменять спортивное гражданство.

На его решение отреагировал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Он заявил, что вратарь давно играл за норвежский клуб «Буде-Глимт», и тот одержал немало побед благодаря россиянину. По его мнению, голкипер принял верное решение.

ФК Урал
Екатеринбург
футболисты
Хорватия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знакомый Седоковой назвал имя ее нового бойфренда
У подножия Эльбруса выпал первый снег
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.