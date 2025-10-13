«Играет, где нужен»: Семин о решении вратаря из РФ выступать за Норвегию

Российский вратарь Никита Хайкин давно играет за норвежский клуб «Будё-Глимт», во многом благодаря его выступлениям команда побеждает в местном чемпионате, заявил NEWS.ru экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. По его мнению, голкипер принял верное для себя решение выступать за Норвегию.

Никита Хайкин играл за «Мордовию», был резервным вратарем. У него был тяжелый путь, играл в разных командах. В «Будё-Глимт» он добился больших успехов. Эта команда является чемпионом Норвегии во многом благодаря игре Хайкина. «Будё-Глимт» добивается больших успехов в Европе. Он давно играет за рубежом. Он — спортсмен и играет там, где он нужен. Это его решение. Для него оно хорошее, — сказал Семин.

Тренер не исключил, что Хайкин играл бы в России, если получил хорошее предложение от топ-клуба РПЛ. Семин напомнил, что в сборную России вратаря особо не вызывали.

Я думаю, пригласил бы его «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив», он бы пошел. Вратарей у нас достаточно много, до этого обходились без него и обойдутся и сейчас. В сборную Хайкина особо не вызывали, — добавил Семин.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин решил отказаться от российского спортивного гражданства. По информации канала, он хочет выступать за Норвегию. Как сообщает Sport Baza, Хайкин отклонил все запросы об игре за сборную России. Футболист прошел языковые тесты для получения документа, который оформляют по ускоренной системе.