13 октября 2025 в 17:44

Товарооборот России и Азербайджана вырос на 13,5%

Товарооборот России и Азербайджана достиг $3,35 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первые восемь месяцев 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 13,5%, достигнув $3,35 млрд (270,8 млрд рублей), сообщает азербайджанский кабмин. За этот же период экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Россию вырос на 15%.

За восемь месяцев товарооборот вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13,5% — до $3,35 млрд. Экспорт сельхозпродукции из Азербайджана в Россию увеличился на 15%, из общего объема 23% приходится на долю фруктов и овощей, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не пришли к общему знаменателю в вопросе товарооборота двух стран. На саммите СНГ российский лидер счел заниженной оценку Еревана объемов взаимной торговли. Путин спросил, на сколько «выскочил» товарооборот РФ с Арменией.

Тем временем товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении. Показатель составил $425,816 млрд. При этом Штаты ввезли товаров на $108,591 млрд — на 11,6% меньше, чем в прошлом году.

товарооборот
Азербайджан
товары
экономика
Россия
