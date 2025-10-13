Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 07:44

Товарооборот Китая и США резко сократился

Товарооборот Китая и США сократился за девять месяцев на 15,6%

Фото: Han Xu/XinHua/Global Look Press

Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, о чем говорят данные главного таможенного управления КНР. Там уточнили, что показатель составил $425,816 млрд.

В частности, экспорт из КНР сократился на 16,9%. Он достиг лишь $317,224 млрд. При этом Штаты ввезли товаров на $108,591 млрд — на 11,6% меньше, чем в прошлом году, добавили в ведомстве.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп владеет гораздо большим числом рычагов давления в торговой войне, чем есть у Китая. При этом он обратил внимание, что глава Белого дома будет разумно вести себя на переговорах с китайской стороной, если Пекин предпочтет придерживаться того же принципа.

До этого Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский президент раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.

КНР
США
экспорт
товарооборот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские штурмовики погибли из-за заснувшего после застолья командира
Стало известно о будущем освобождаемых в Израиле палестинских заключенных
Первые семь израильских заложников ХАМАС передали Красному Кресту
Китай вводит портовые сборы с судов США
Улицы Тель-Авива заполнились желающими посмотреть на заложников
Машины Красного Креста направились к месту освобождения заложников ХАМАС
У россиян стали чаще возникать проблемы при выплате одного вида кредитов
Цена одного продукта в России резко увеличилась из-за пошлин США
Пенсионерам рассказали, как правильно выбирать банк для хранения сбережений
Товарооборот Китая и США резко сократился
Киберзащитник раскрыл новый метод запугивания мошенниками жертв
ХАМАС собирается освободить израильского заложника родом из ДНР
МОК высказался о недопуске израильских гимнастов на чемпионат мира
Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 октября: инфографика
Главу «Инфосмит» арестовали по делу о хищении 30 млн рублей
Более 100 украинских БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы
Стало известно, как Трамп поступил с помилованными Байденом заключенными
Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда
Бдительность российского сержанта дорого обошлась ВСУ
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.