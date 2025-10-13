Товарооборот Китая и США резко сократился Товарооборот Китая и США сократился за девять месяцев на 15,6%

Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении, о чем говорят данные главного таможенного управления КНР. Там уточнили, что показатель составил $425,816 млрд.

В частности, экспорт из КНР сократился на 16,9%. Он достиг лишь $317,224 млрд. При этом Штаты ввезли товаров на $108,591 млрд — на 11,6% меньше, чем в прошлом году, добавили в ведомстве.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп владеет гораздо большим числом рычагов давления в торговой войне, чем есть у Китая. При этом он обратил внимание, что глава Белого дома будет разумно вести себя на переговорах с китайской стороной, если Пекин предпочтет придерживаться того же принципа.

До этого Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский президент раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.