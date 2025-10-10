Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении Путин и Пашинян не сошлись в оценках товарооборота России и Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не пришли к общему знаменателю в вопросе товарооборота двух стран, передает ТАСС. На саммите СНГ российский лидер счел заниженной оценку Еревана объемов взаимной торговли. Путин спросил, сколько «выскочил» товарооборот РФ с Арменией.

В этом году уже $4 млрд (324,5 млрд рублей), — ответил армянский премьер.

Путин возразил, отметив, что товарооборот за 2025-й составил больше. Пашинян попытался добавить, что в прошлом году было около $9 млрд (730 млрд рублей). Однако и здесь Путин поправил его, подчеркнув, что и тогда, и в этот раз будет больше. Президент посчитал это очевидным. Российская сторона оценивает взаимную торговлю РФ и Армении в 2024 году на $11,7 млрд (9,4 трлн рублей).

