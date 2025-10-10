Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 14:14

Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении

Путин и Пашинян не сошлись в оценках товарооборота России и Армении

Владимир Путин и Никол Пашинян Владимир Путин и Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не пришли к общему знаменателю в вопросе товарооборота двух стран, передает ТАСС. На саммите СНГ российский лидер счел заниженной оценку Еревана объемов взаимной торговли. Путин спросил, сколько «выскочил» товарооборот РФ с Арменией.

В этом году уже $4 млрд (324,5 млрд рублей), — ответил армянский премьер.

Путин возразил, отметив, что товарооборот за 2025-й составил больше. Пашинян попытался добавить, что в прошлом году было около $9 млрд (730 млрд рублей). Однако и здесь Путин поправил его, подчеркнув, что и тогда, и в этот раз будет больше. Президент посчитал это очевидным. Российская сторона оценивает взаимную торговлю РФ и Армении в 2024 году на $11,7 млрд (9,4 трлн рублей).

Ранее Путин заявил, что Россия поддержала решение создать новый формат «СНГ плюс». Глава государства выразил уверенность, что это позволит активнее вовлекать в Содружество другие страны и международные организации.

Владимир Путин
Никол Пашинян
Армения
СНГ
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Великобритании устроился в Microsoft на особых условиях
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.