Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:16

Стресс ухудшил состояние пятилетней дочери Блиновской

SHOT: у дочери Блиновской обострилось врожденное заболевание

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о проблемах со здоровьем у пятилетней дочери блогера Елены Блиновской Авроры. Источник со ссылкой на мать «королевы марафонов» Нину Останину пишет, что девочка родилась с больным сердцем. Ситуация со здоровьем у ребенка якобы обострилась после того, как Блиновскую приговорили к сроку.

В понедельник, 13 октября, Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Блиновской. Женщина попросила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Ей смягчили наказание до 4,5 лет. В ближайшее время она выйдет из СИЗО.

До этого появилась информация, что с компании, которая ранее принадлежала мужу известной бизнес-тренерши Елены Блиновской Алексею, требуют взыскать 45 млн рублей. Эта сумма должна быть направлена на частичное погашение задолженности самой «королевы марафонов».

Ранее стало известно, что бизнес Блиновской в сфере глэмпинга могут конфисковать для погашения долгов. Сама «королева марафонов» отбывает наказание за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Елена Блиновская
шоу-бизнес
блогеры
приговоры
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.