Стресс ухудшил состояние пятилетней дочери Блиновской

Telegram-канал SHOT сообщает о проблемах со здоровьем у пятилетней дочери блогера Елены Блиновской Авроры. Источник со ссылкой на мать «королевы марафонов» Нину Останину пишет, что девочка родилась с больным сердцем. Ситуация со здоровьем у ребенка якобы обострилась после того, как Блиновскую приговорили к сроку.

В понедельник, 13 октября, Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Блиновской. Женщина попросила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Ей смягчили наказание до 4,5 лет. В ближайшее время она выйдет из СИЗО.

До этого появилась информация, что с компании, которая ранее принадлежала мужу известной бизнес-тренерши Елены Блиновской Алексею, требуют взыскать 45 млн рублей. Эта сумма должна быть направлена на частичное погашение задолженности самой «королевы марафонов».

Ранее стало известно, что бизнес Блиновской в сфере глэмпинга могут конфисковать для погашения долгов. Сама «королева марафонов» отбывает наказание за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.