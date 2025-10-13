Мира и благ под Ее омофором: открытки на Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православный мир справляет один из великих богородичных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Торжество справляют с XII века, и по сей день оно остается важным событием для христиан. Поздравьте верующих близких, используя бесплатные открытки на Покров из нашей подборки.

Поздравляю с Покровом! Мира, добра и благословения Божьей Матери Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Пусть Пресвятая Богородица укрывает вас своим омофором Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю в праздник Покрова заступничества Божьей Матери и благодати Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит ваш дом от всяких бед Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Мира, любви и радости под покровом Божьей Матери Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Благодати, света и надежды в ваш дом в этот светлый праздник Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Желаю крепкой веры и утешения в молитвах к Богородице Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть в вашей жизни будет много счастья под Ее святым покровом Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С праздником Покрова! Мира вашему дому и благоденствия Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Божьей милости и заступничества Богородицы в этот праздник Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Желаю, чтобы в душе царили мир и спокойствие Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть молитва к Богородице будет услышана, а жизнь озарена верой Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Светлого праздника Покрова! Благословений Божьей Матери вашей семье Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Радости, здоровья и Божьего благословения в день Покрова Пресвятой Богородицы Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Надеемся, вам понравились картинки с поздравлениями из нашей подборки. Скачивайте бесплатно прямо сейчас и отправьте близким душевную картинку на Покров Пресвятой Богородицы.