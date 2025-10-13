Мира и благ под Ее омофором: открытки на Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православный мир справляет один из великих богородичных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Торжество справляют с XII века, и по сей день оно остается важным событием для христиан. Поздравьте верующих близких, используя бесплатные открытки на Покров из нашей подборки.
Поздравляю с Покровом! Мира, добра и благословения Божьей Матери
С Покровом! Пусть Пресвятая Богородица укрывает вас своим омофором
Желаю в праздник Покрова заступничества Божьей Матери и благодати
Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит ваш дом от всяких бед
С Покровом! Мира, любви и радости под покровом Божьей Матери
Благодати, света и надежды в ваш дом в этот светлый праздник
С Покровом! Желаю крепкой веры и утешения в молитвах к Богородице
Пусть в вашей жизни будет много счастья под Ее святым покровом
С праздником Покрова! Мира вашему дому и благоденствия
Божьей милости и заступничества Богородицы в этот праздник
С Покровом! Желаю, чтобы в душе царили мир и спокойствие
Пусть молитва к Богородице будет услышана, а жизнь озарена верой
Светлого праздника Покрова! Благословений Божьей Матери вашей семье
Радости, здоровья и Божьего благословения в день Покрова Пресвятой Богородицы
Надеемся, вам понравились картинки с поздравлениями из нашей подборки. Скачивайте бесплатно прямо сейчас и отправьте близким душевную картинку на Покров Пресвятой Богородицы.