Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 15:20

Мира и благ под Ее омофором: открытки на Покров Пресвятой Богородицы

Открытки с поздравлениями на Покров Пресвятой Богородицы Открытки с поздравлениями на Покров Пресвятой Богородицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

14 октября православный мир справляет один из великих богородичных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Торжество справляют с XII века, и по сей день оно остается важным событием для христиан. Поздравьте верующих близких, используя бесплатные открытки на Покров из нашей подборки.

Поздравляю с Покровом! Мира, добра и благословения Божьей Матери Поздравляю с Покровом! Мира, добра и благословения Божьей Матери Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Пусть Пресвятая Богородица укрывает вас своим омофором С Покровом! Пусть Пресвятая Богородица укрывает вас своим омофором Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю в праздник Покрова заступничества Божьей Матери и благодати Желаю в праздник Покрова заступничества Божьей Матери и благодати Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит ваш дом от всяких бед Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит ваш дом от всяких бед Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Мира, любви и радости под покровом Божьей Матери С Покровом! Мира, любви и радости под покровом Божьей Матери Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Благодати, света и надежды в ваш дом в этот светлый праздник Благодати, света и надежды в ваш дом в этот светлый праздник Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Желаю крепкой веры и утешения в молитвах к Богородице С Покровом! Желаю крепкой веры и утешения в молитвах к Богородице Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть в вашей жизни будет много счастья под Ее святым покровом Пусть в вашей жизни будет много счастья под Ее святым покровом Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С праздником Покрова! Мира вашему дому и благоденствия С праздником Покрова! Мира вашему дому и благоденствия Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Божьей милости и заступничества Богородицы в этот праздник Божьей милости и заступничества Богородицы в этот праздник Фото: Иллюстрация NEWS.ru

С Покровом! Желаю, чтобы в душе царили мир и спокойствие С Покровом! Желаю, чтобы в душе царили мир и спокойствие Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть молитва к Богородице будет услышана, а жизнь озарена верой Пусть молитва к Богородице будет услышана, а жизнь озарена верой Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Светлого праздника Покрова! Благословений Божьей Матери вашей семье Светлого праздника Покрова! Благословений Божьей Матери вашей семье Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Радости, здоровья и Божьего благословения в день Покрова Пресвятой Богородицы Радости, здоровья и Божьего благословения в день Покрова Пресвятой Богородицы Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Надеемся, вам понравились картинки с поздравлениями из нашей подборки. Скачивайте бесплатно прямо сейчас и отправьте близким душевную картинку на Покров Пресвятой Богородицы.

Читайте также
Вдохновляют и заряжают: поздравления с Днем учителя — бесплатные открытки
Семья и жизнь
Вдохновляют и заряжают: поздравления с Днем учителя — бесплатные открытки
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Семья и жизнь
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
В 90-е этой песни стыдились даже взрослые: а сейчас с улыбкой включают на утренниках, выпускных и даже подпевают
Общество
В 90-е этой песни стыдились даже взрослые: а сейчас с улыбкой включают на утренниках, выпускных и даже подпевают
8 октября — день памяти преподобного Сергия Радонежского
Семья и жизнь
8 октября — день памяти преподобного Сергия Радонежского
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
Общество
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
открытки
картинки
праздники
православные праздники
Богородица
Дева Мария
поздравления
пожелания
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
В московском метро появились кабинки для работы и телефонных разговоров
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.