13 октября 2025 в 13:41

Учителя требуют уволить директора школы за увеличение уроков

В Екатеринбурге учителя требуют уволить директора школы за увеличение нагрузки

Педагогический коллектив школы в Екатеринбурге требует увольнения нового директора, которая отменила бесплатные консультации перед экзаменами и увеличила учебную нагрузку, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации источника, с ее приходом из учреждения уже уволились 10 учителей, а у оставшихся нагрузка достигла до девяти уроков в день.

Как рассказали в канале, в школе сложилась критическая ситуация с учебным процессом — у детей второй месяц нет уроков географии и информатики. Консультации перед ЕГЭ и ОГЭ стали платными и стоят 3 тыс. рублей в месяц, а администрация утверждает, что бесплатных занятий не существует. Родители направили жалобы в различные инстанции, а педагоги обратились в Управление образования с требованием заменить директора.

Ранее в Великобритании арестовали бывшую королеву красоты, пригрозившую расправиться с тремя школьными учителями. Инцидент произошел в пригороде Норвича, где 38-летняя Патрисия Вагнер опубликовала в соцсетях серию постов с угрозами устроить бойню. Поводом для агрессии стало уголовное дело, которое возбудили против женщины из-за того, что она не водила своих троих детей в школу.

