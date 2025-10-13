Учителя требуют уволить директора школы за увеличение уроков

Педагогический коллектив школы в Екатеринбурге требует увольнения нового директора, которая отменила бесплатные консультации перед экзаменами и увеличила учебную нагрузку, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации источника, с ее приходом из учреждения уже уволились 10 учителей, а у оставшихся нагрузка достигла до девяти уроков в день.

Как рассказали в канале, в школе сложилась критическая ситуация с учебным процессом — у детей второй месяц нет уроков географии и информатики. Консультации перед ЕГЭ и ОГЭ стали платными и стоят 3 тыс. рублей в месяц, а администрация утверждает, что бесплатных занятий не существует. Родители направили жалобы в различные инстанции, а педагоги обратились в Управление образования с требованием заменить директора.

