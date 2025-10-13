Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:12

Экс-королева красоты пригрозила убить трех учителей

В Великобритании арестовали бывшую королеву красоты за угрозы расправы в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании арестовали бывшую королеву красоты, пригрозившую расправиться с тремя школьными учителями, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в пригороде Норвича, где 38-летняя Патрисия Вагнер опубликовала в соцсетях серию постов с угрозами устроить бойню. Поводом для агрессии стало уголовное дело, которое возбудили против женщины из-за того, что она не водила своих троих детей в школу.

В одном из сообщений Вагнер разместила данные педагогов, которые, по ее мнению, заслужили смерть за поддержку этих обвинений. Подсудимая отказалась признавать вину в суде, следующее заседание по ее делу назначено на 30 октября.

Вагнер, родившаяся в Камеруне и проживавшая в разных странах, поселилась в Великобритании в 2008 году. Она добилась успехов в модельной карьере, став финалисткой конкурса «Мисс Британские острова Элегантность» в 2020 году и выиграв титул «Мисс Галактика Норфолк» в 2021-м.

Ранее в Люберцах задержали киллера и его пособника, обвиняемых в убийстве директора лицея, совершенном 23 года назад. По версии следствия, заказчиком преступления выступил криминальный авторитет, предложивший за убийство заслуженного учителя России $300 (около 10 тыс. рублей). Свидетель опознал одного из задержанных как исполнителя.

