Экс-королева красоты пригрозила убить трех учителей

В Великобритании арестовали бывшую королеву красоты, пригрозившую расправиться с тремя школьными учителями, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в пригороде Норвича, где 38-летняя Патрисия Вагнер опубликовала в соцсетях серию постов с угрозами устроить бойню. Поводом для агрессии стало уголовное дело, которое возбудили против женщины из-за того, что она не водила своих троих детей в школу.

В одном из сообщений Вагнер разместила данные педагогов, которые, по ее мнению, заслужили смерть за поддержку этих обвинений. Подсудимая отказалась признавать вину в суде, следующее заседание по ее делу назначено на 30 октября.

Вагнер, родившаяся в Камеруне и проживавшая в разных странах, поселилась в Великобритании в 2008 году. Она добилась успехов в модельной карьере, став финалисткой конкурса «Мисс Британские острова Элегантность» в 2020 году и выиграв титул «Мисс Галактика Норфолк» в 2021-м.

