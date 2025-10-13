Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:44

Декан высказался о системе оценки традиционных ценностей в кино

Декан МГИК Кот: традиционные ценности трудно измерить эмпирическим путем

Юрий Кот Юрий Кот Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Традиционные ценности трудно измерить эмпирическим путем, заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот. В связи с этим он поддержал новую систему оценки традиционных ценностей в кино с помощью опросов, как предлагает Минкульт, передает «Радио 1».

Сами по себе традиционные ценности являются краеугольными, важнейшими настройками ментальности и идентичности русского народа. Но понятно, что они находятся в плоскости духовной и очень сложно эмпирическим путем в сантиметрах или в граммах померить, какое кино соответствует, какое не соответствует, — объяснил эксперт.

Ранее профессор Виктор Сапрыка заявил, что более половины молодых россиян поддерживают и готовы защищать традиционные ценности. Также 50% молодежи осознает, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие извне, которому нужно сопротивляться.

Россия
культура
кино
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.