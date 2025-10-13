Декан высказался о системе оценки традиционных ценностей в кино

Традиционные ценности трудно измерить эмпирическим путем, заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот. В связи с этим он поддержал новую систему оценки традиционных ценностей в кино с помощью опросов, как предлагает Минкульт, передает «Радио 1».

Сами по себе традиционные ценности являются краеугольными, важнейшими настройками ментальности и идентичности русского народа. Но понятно, что они находятся в плоскости духовной и очень сложно эмпирическим путем в сантиметрах или в граммах померить, какое кино соответствует, какое не соответствует, — объяснил эксперт.

Ранее профессор Виктор Сапрыка заявил, что более половины молодых россиян поддерживают и готовы защищать традиционные ценности. Также 50% молодежи осознает, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие извне, которому нужно сопротивляться.