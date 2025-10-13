Тарпищев объяснил спад в карьере теннисиста Медведева

Спортсмен Даниил Медведев постепенно возвращается на прежний высокий уровень игры, заявил NEWS.ru президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его мнению, спад игрока связан с нервным состоянием и отсутствием результата.

На турнире в Шанхае он уже играл лучше, чем последние полтора года. Я думаю, Медведев обязан был выигрывать полуфинал. Из 11 брейкпоинтов он выиграл один, не просчитал один элемент. Он практически вернулся, немножко не хватает сдержанности, эмоций, объективной реальности. Это происходит из-за нервного состояния и отсутствия результата, — считает Тарпищев.

В полуфинале турнира в Шанхае Медведев уступил французу Артуру Риндеркнешу со счетом 6:4, 2:6, 4:6. В рейтинге ATP россиянин обогнал Андрея Рублева и находится на 14-м месте.

Ранее во время четвертьфинального матча турнира ATP Masters в Шанхае между Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром игру пришлось прервать. Это произошло из-за неадекватного поведения одной из фанаток. При счете 4:2 в пользу Медведева, когда его соперник подавал мяч, зрителей попросили покинуть трибуны. Женщина в нетрезвом виде привлекла внимание судей своими криками. После краткого перерыва матч возобновился.