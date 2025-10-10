Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:02

Пьяная фанатка оскорбила российского теннисиста и сорвала матч в Шанхае

В Шанхае матч по теннису ATP Masters Медведевым прервали из-за крика болельщицы

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Во время четвертьфинального матча турнира ATP Masters в Шанхае между российским теннисистом Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром игру пришлось прервать, пишет Daily Express. Произошло это из-за неадекватного поведения одной из фанаток.

При счете 4:2 в пользу Медведева, когда его соперник подавал мяч, зрителей попросили покинуть трибуны. Женщина в нетрезвом виде привлекла внимание судей своими криками. После краткого перерыва матч возобновился.

Турнир в Шанхае, который завершится 12 октября, считается одним из самых престижных в теннисном мире, уступая лишь соревнованиям Большого шлема и Итоговому турниру ATP. Общий призовой фонд составляет почти $9,2 млн (747,5 млн рублей). Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.

Ранее Медведев нецензурно выругался на корте после того, как обыграл американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP Masters в Шанхае. Предположительно, такие эмоции у теннисиста вызвал трудный матч, до которого он дважды проигрывал этому сопернику.

теннисисты
Даниил Медведев
матчи
болельщики
