Центральный Дом работников искусств скорбит о смерти Погореловой Худрук ЦДРИ Энгилиса Погорелова скончалась на 92-м году жизни

На 92-м году жизни скончалась выдающийся деятель культуры, художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова, сообщается на официальном сайте ЦДРИ. Церемония прощания состоится 14 октября в Большом зале ЦДРИ.

В дружной творческой семье Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) невосполнимая утрата: 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой, — говорится в сообщении.

Погорелова посвятила ЦДРИ более 60 лет, начиная как заведующая секцией по работе с молодежью и достигнув пост председателя правления Дома. Коллеги называли ее символом мудрости, доброты и безграничной преданности творчеству.

Также 12 октября стало известно о смерти первого заместителя научного руководителя Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова (ВНИИА, входит в госкорпорацию «Росатом»), Героя Труда РФ Юрия Бармакова. Причины смерти не раскрываются.

До этого на 80-м году жизни в Калифорнии скончалась оскароносная американская актриса Дайан Китон, известная по роли жены Майкла Корлеоне в трилогии «Крестный отец». Во всем мире Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена.