В Роспотребнадзоре назвали лучшие добавки к чаю для укрепления иммунитета Роспотребнадзор: для укрепления иммунитета можно добавлять в чай корень имбиря

Для укрепления иммунитета в осенне-зимний период рекомендуется добавлять в чай корень имбиря, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов, этот компонент в напитке позволит укрепить пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Кроме того, чай с корнем имбиря может помочь при головных болях и повышенном уровне стресса, отметили в ведомстве. Осенью в напиток также можно добавлять ягоды облепихи, богатые комплексом витаминов, микроэлементами и органическими кислотами. Облепиха не только укрепляет иммунитет, но и благотворно влияет на ЖКТ.

При заболеваниях дыхательных путей рекомендуется пить чай с чабрецом, а в случае перенапряжения будет полезен напиток с мятой. Она обладает антисептическим и успокаивающим эффектом, уточнили специалисты.

Ранее терапевт Мария Рожкова заявила, что сбалансированный и богатый рацион позволит укрепить иммунитет в сезон ОРВИ. По ее словам, немаловажен качественный сон, а также эмоциональное спокойствие.