13 октября 2025 в 13:07

Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ

Терапевт Рожкова: богатый рацион позволит укрепить иммунитет в сезон ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбалансированный и богатый рацион позволит укрепить иммунитет в сезон ОРВИ, заявила «Вестям Подмосковья» терапевт Мария Рожкова. По ее словам, немаловажен качественный сон, а также эмоциональное спокойствие.

Защититься от вирусных атак помогает наш собственный иммунитет, который зависит от образа жизни. Так, сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, зеленью, рыбой и кисломолочными продуктами, полноценный сон не менее семи–восьми часов в сутки способствуют развитию крепкой иммунной защиты, — напомнила Рожкова.

Помимо этого, по словам врача, важны регулярные физические нагрузки и соблюдение личной гигиены. Для снижения рисков также рекомендуется ограничить посещение мест с большим скоплением людей, заключила специалист.

Ранее технолог Марина Мойсеяк посоветовала при простудных заболеваниях пить молоко с добавлением шалфея, соды, лука, минеральной щелочной воды или инжира. Она отметила, что каждая из этих добавок обладает своим эффектом.

