13 октября 2025 в 09:52

Россиянам перечислили полезные добавки к молоку при простуде

Технолог Мойсеяк: молоко с ложкой листьев шалфея может облегчить кашель

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При простудных заболеваниях можно пить молоко с добавлением шалфея, соды, лука, минеральной щелочной воды или инжира, заявила LIFE.ru технолог Марина Мойсеяк. Она отметила, что каждая из этих добавок обладает своим эффектом, например, ложка листьев шалфея в сочетании с теплым напитком может облегчить кашель.

Минеральная щелочная вода или инжир с молоком также помогают при такой проблеме, отметила Мойсеяк. А напиток с луком или содой, в свою очередь, способствует разжижению мокроты.

Эксперт добавила, что людям с непереносимостью молока или других вышеуказанных компонентов можно пить отвары или травяные сборы. Например, теплый напиток с ромашкой поможет уменьшить воспаление и вывести мокроту.

Ранее терапевт Юлия Якиманская посоветовала при лечении кашля употреблять теплое молоко с медом и сливочным маслом. Она также порекомендовала пить теплую воду с лимоном, травяные чаи и компоты.

