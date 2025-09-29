Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 10:25

Терапевт дала советы, как эффективно вылечить кашель

Терапевт Якиманская: при лечении кашля лучше употреблять теплое молоко с медом

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Чтобы эффективнее и быстрее вылечить кашель, рекомендуется употреблять теплое молоко с медом и сливочным маслом, заявила LIFE.ru терапевт Юлия Якиманская. Она также посоветовала пить теплую воду с лимоном, травяные чаи и компоты.

Важно понимать, что волшебной таблетки для мгновенного излечения кашля не существует, так как кашель — это симптом, а не болезнь. Чтобы быстро вылечить кашель, нужно действовать комплексно: определить его тип и причину, а затем сочетать аптечные средства, если назначил врач, и эффективные домашние методы, — подчеркнула Якиманская.

Эксперт также посоветовала использовать дома увлажнитель, развешивать полотенца на батареи и почаще проводить влажную уборку. Кроме того, быстрее выздороветь поможет регулярное проветривание жилья.

Ранее онколог Басир Бамматов заявил, что длительная охриплость или кашель могут быть нетипичными признаками рака желудка, если опухоль сдавливает возвратный нерв или есть метастазы. По его словам, среди симптомов также может быть субфебрильная температура и измененное восприятие вкусов.

кашель
здоровье
лечение
терапевты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.