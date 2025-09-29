Терапевт дала советы, как эффективно вылечить кашель Терапевт Якиманская: при лечении кашля лучше употреблять теплое молоко с медом

Чтобы эффективнее и быстрее вылечить кашель, рекомендуется употреблять теплое молоко с медом и сливочным маслом, заявила LIFE.ru терапевт Юлия Якиманская. Она также посоветовала пить теплую воду с лимоном, травяные чаи и компоты.

Важно понимать, что волшебной таблетки для мгновенного излечения кашля не существует, так как кашель — это симптом, а не болезнь. Чтобы быстро вылечить кашель, нужно действовать комплексно: определить его тип и причину, а затем сочетать аптечные средства, если назначил врач, и эффективные домашние методы, — подчеркнула Якиманская.

Эксперт также посоветовала использовать дома увлажнитель, развешивать полотенца на батареи и почаще проводить влажную уборку. Кроме того, быстрее выздороветь поможет регулярное проветривание жилья.

