13 октября 2025 в 15:16

Раскрыта причина срыва переговоров между Россией и Украиной

Журналист Боуз: Джонсон сорвал переговоры России и Украины из-за денег

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Li Ying/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году не дал состояться переговорам между Россией и Украиной из-за денег, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. По словам журналиста-расследователя, делегации двух стран должны были обсудить украинский кризис в Стамбуле.

Почему Борис Джонсон помешал скорейшему завершению конфликта на Украине? Деньги. Как и остальные его чудовищно коррумпированные «друзья» в Киеве, Борис Мясник гонится за деньгами, — написал Боуз.

Таким образом, ирландский журналист отреагировал на публикацию коллег в газете The Guardian. В резонансной статье указали на связь между активным участием Джонсона в «разжигании» украинского конфликта и получением им денег от бизнесмена Кристофера Харборна в 2022 году. Он является крупнейшим акционером британской оборонной компании QinetiQ, выполняющей украинские оборонные заказы.

О срыве переговоров стало известно в ноябре 2023 года, когда глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что конфликт мог прекратиться еще в 2022 году. Однако Киев отказался от нейтралитета, поскольку Джонсон призвал Украину «ничего не подписывать».

Ранее о нежелании Евросоюза и Украины садиться за стол переговоров заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в вопросе урегулирования конфликта настал очень драматичный момент. В частности, со всех сторон нагнетается напряженность.

