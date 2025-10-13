Сбивать российские самолеты следует только при реальной угрозе, а в остальных случаях их нужно «вежливо проводить» из воздушного пространства альянса, заявил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что НАТО должна действовать пропорционально и продолжать наращивать свои военные силы, сообщает ТАСС.

Мы не должны сбивать российские самолеты только потому, что они зашли в наше воздушное пространство. Мы должны действовать пропорционально. Если этот самолет представляет угрозу, мы должны его сбить, но если он не представляет угрозу, мы должны вежливо проводить его обратно, — сказал Рютте.

Отвечая на депутатов из прибалтийских стран, которые настаивали на атаке российских самолетов, он отметил, что НАТО обладает мощной армией, однако этого недостаточно, чтобы исключить серьёзный ущерб в случае конфликта с Россией. По его словам, альянсу необходимо продолжать повышать военные расходы и укреплять свои силы.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. По его словам, политики, которым это выгодно, пытаются нагнетать ситуацию и раскручивают подобные тезисы.