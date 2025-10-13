Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:59

Военэскперт рассказал, что ждет Эстонию в случае атаки на Россию

Военэскперт Бужинский: нападение Эстонии на Россию закончится разгромом

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае гипотетического нападения Эстонии на Россию все закончится полным разгромом прибалтийской республики, заявил военэксперт генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. По его словам, переданным KP.RU, никто в НАТО не пойдет «умирать» за эстонцев.

Если на нас нападет Эстония — я такого представить себе не могу, но чисто гипотетически — мы раздавим этого клопа. Думаю, на этом все и закончится. Будут возмущения, крики, но никто умирать за эстонцев не пойдет. Так же, как и за латышей, литовцев и даже за поляков, — заявил Бужинский.

По его словам, что-то может измениться, если будет атакована база США в Европе и в результате погибнут тысячи американцев. Тогда Вашингтон может перейти к прямому военному столкновению.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Евросоюз готовится к скрытному размещению авиации и средств ПВО на границе с Россией. По его словам, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции.

