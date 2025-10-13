Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:31

Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт

Трамп: завершить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем в Газе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта более простой задачей по сравнению с достижением соглашения по сектору Газа. Во время выступления в Кнессете (израильский парламент), трансляция которого идет на YouTube-канале пресс-службы правительства Израиля, он признал, что первоначальные оценки ситуации не совпали с действительностью.

Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем, — признался американский лидер.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США статуэтку золотого голубя на встрече. В соцсети он опубликовал подтверждение вручения презента лидеру. Трамп получил такой подарок в честь достижения перемирия в секторе Газа.

До этого глава Белого дома усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

Дональд Трамп
Украина
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине сократили отопительный сезон на один месяц
В РСТ ответили, насколько безопасно сейчас отдыхать в Израиле
Мед, яблоки и немного тепла — рецепт идеального осеннего вечера
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.