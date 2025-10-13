Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт Трамп: завершить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ошибочно считал урегулирование украинского конфликта более простой задачей по сравнению с достижением соглашения по сектору Газа. Во время выступления в Кнессете (израильский парламент), трансляция которого идет на YouTube-канале пресс-службы правительства Израиля, он признал, что первоначальные оценки ситуации не совпали с действительностью.

Я думал, что все будет легко. Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем, — признался американский лидер.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США статуэтку золотого голубя на встрече. В соцсети он опубликовал подтверждение вручения презента лидеру. Трамп получил такой подарок в честь достижения перемирия в секторе Газа.

До этого глава Белого дома усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.