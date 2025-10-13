Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:00

В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство

Sohu: Трамп пребывает в бешенстве из-за уроков, который ему преподал Китай

Президент США Дональд Трамп может быть разгневан из-за трех уроков, которые его стране преподал Китай, передает китайский портал Sohu. По словам аналитиков, первым ударом для хозяина Белого дома стало то, что ему не дали Нобелевскую премию мира.

В материале сказано, что заявление Министерства торговли КНР о требовании разрешения Пекина для любого экспорта продуктов, содержащих китайские редкоземельные металлы, стало вторым уроком. Третьим аналитики назвали объявление Китая о том, что государство намерено взимать «специальные сборы за портовое обслуживание» с американских судов.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон не собирается начинать войну. Однако, по его словам, если придется вступить в конфликт, то Соединенные Штаты одержат небывалую победу.

Ранее американский лидер счел сомнительным то, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста он честно признался, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание глава Соединенных Штатов, при этом он уже улучшил жизнь многим людям.

Дональд Трамп
Нобелевская премия
Китай
металлы
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
В московском метро появились кабинки для работы и телефонных разговоров
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.