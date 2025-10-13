В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство

Президент США Дональд Трамп может быть разгневан из-за трех уроков, которые его стране преподал Китай, передает китайский портал Sohu. По словам аналитиков, первым ударом для хозяина Белого дома стало то, что ему не дали Нобелевскую премию мира.

В материале сказано, что заявление Министерства торговли КНР о требовании разрешения Пекина для любого экспорта продуктов, содержащих китайские редкоземельные металлы, стало вторым уроком. Третьим аналитики назвали объявление Китая о том, что государство намерено взимать «специальные сборы за портовое обслуживание» с американских судов.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон не собирается начинать войну. Однако, по его словам, если придется вступить в конфликт, то Соединенные Штаты одержат небывалую победу.

Ранее американский лидер счел сомнительным то, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста он честно признался, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание глава Соединенных Штатов, при этом он уже улучшил жизнь многим людям.