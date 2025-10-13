Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:39

Трамп пригрозил победой США в случае начала войны

Трамп: США не хотят войны и одержат небывалую победу, если она начнется

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон не собирается начинать войну, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете. Трансляция велась в эфире телеканала Fox News. По его словам, однако если придется вступить в конфликт, то Соединенные Штаты одержат небывалую победу.

Мы не собираемся начинать войну, но если все же придется — мы выиграем ее так, как никто и никогда не побеждал, — отметил он.

До этого американский президент усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома честно признался, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание глава Соединенных Штатов, при этом он уже улучшил жизнь многим людям.

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что слова американского лидера о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk являются показателем его решимости. Однако, по его словам, не стоит воспринимать слова американского лидера как серьезный сигнал или инструмент давления. Эксперт напомнил, что вопрос поставок этих ракет обсуждался еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

Дональд Трамп
войны
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине сократили отопительный сезон на один месяц
В РСТ ответили, насколько безопасно сейчас отдыхать в Израиле
Мед, яблоки и немного тепла — рецепт идеального осеннего вечера
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.