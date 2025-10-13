Трамп пригрозил победой США в случае начала войны Трамп: США не хотят войны и одержат небывалую победу, если она начнется

Вашингтон не собирается начинать войну, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете. Трансляция велась в эфире телеканала Fox News. По его словам, однако если придется вступить в конфликт, то Соединенные Штаты одержат небывалую победу.

Мы не собираемся начинать войну, но если все же придется — мы выиграем ее так, как никто и никогда не побеждал, — отметил он.

До этого американский президент усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома честно признался, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание глава Соединенных Штатов, при этом он уже улучшил жизнь многим людям.

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что слова американского лидера о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk являются показателем его решимости. Однако, по его словам, не стоит воспринимать слова американского лидера как серьезный сигнал или инструмент давления. Эксперт напомнил, что вопрос поставок этих ракет обсуждался еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.