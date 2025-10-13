Минздрав ответил на слухи о пересмотре выдачи больничных листов Минздрав России: порядок оформления больничных листов меняться не будет

Порядок оформления больничных листов не претерпит изменений, сообщили NEWS.ru в Министерстве здравоохранения РФ. Информация о том, что некоторые заболевания перестанут быть причиной для отсутствия на работе, является ложной.

Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось. Решений о сужении числа заболеваний и состояний, в особенности, с выраженной лихорадкой, при которых оформляется листок временной нетрудоспособности, не принималось и не планируется, — сообщили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что в России могут изменить правила выдачи больничных листов. Как отмечалось, некоторые заболевания перестанут служить основанием для освобождения от работы. Также высказывалось предположение, что сотрудники с высокой температурой (до 39 градусов) могут быть направлены на рабочее место.

