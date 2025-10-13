Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:55

Экс-замминистра здравоохранения Удмуртии осуждена на пять лет

Экс-замглавы Минздрава Удмуртии Кропочеву осудили за взятку в 1,3 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор экс-заместителю министра здравоохранения Удмуртии Наталье Кропочевой и ее сообщнице Светлане Суслоновой, сообщает СУ СК республики. Они признаны виновными в получении взятки в размере 1,3 млн рублей и получили пять лет и четыре года колонии соответственно.

Согласно материалам дела, Кропочева, будучи главврачом Городской больницы № 2, через Суслонову получила 1,3 млн рублей от предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги. Взамен она содействовала заключению контракта на транспортировку тел умерших и передавала конфиденциальные данные о пациентах. Также она фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность врача.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что глава Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев был задержан по подозрению в получении взятки. По данным канала, ее размер составил 1 млн рублей. В администрации Лужского района были проведены обыски. Аналогичные мероприятия, по данным канала, прошли по месту жительства чиновника.

суды
взятки
происшествия
коррупция
