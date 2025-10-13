Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:23

Арестованный бывший главный кадровик Минобороны РФ обратился к Путину

Находящийся в СИЗО генерал-лейтенант Кузнецов написал письмо Путину

Юрий Кузнецов Юрий Кузнецов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший начальник управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов направил письмо президенту России Владимиру Путину, сообщают «Ведомости». В данный момент чиновник находится в СИЗО по делу о взятке.

Копия обращения оказалась в распоряжении издания, ее подлинность подтвердил представитель Кузнецова. Как сообщается, он называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком». Сообщается, что газета направила запрос представителю Кремля Дмитрию Пескову.

Ранее сообщалось, что Кузнецов недоволен тем, что у его семьи пытаются отобрать недвижимость и ценности общей стоимостью 500 млн рублей. Кроме того, экс-чиновник страдает от нехватки питания в СИЗО и уже сбросил около 20 килограммов. Адвокат сообщил, что у родственников Кузнецова собираются изъять даже недорогие украшения за 600 рублей.

До этого Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ. Было установлено, что незаконная деятельность Кузнецова позволила приобрести объекты недвижимости общей стоимостью порядка 241 млн рублей.

Владимир Путин
Юрий Кузнецов
аресты
письма
взятки
