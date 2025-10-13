Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:01

На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку

Суд приговорил педофила к 12 годам тюрьмы за показ половых органов подростку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы педофила, показавшего свои половые органы в окно несовершеннолетней, сообщает пресс-служба судов Камчатского края. Следствие установило, что в июне 2024 года подсудимый воспользовался состоянием беспомощности незнакомой ему девочки-подростка и оголился, чем серьезно травмировал психику ребенка.

Мужчина отрицал вину. Однако собранные улики и свидетельские показания убедили суд признать его виновным по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Кроме этого, осужденный будет обязан выплатить потерпевшей 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Советске ищут педофила, который напал на 8-летнюю девочку и надругался над ней. Предварительно было установлено, что все произошло в подъезде жилого дома напротив музыкальной школы и дома пионеров. Очевидцы сообщают, что на месте были замечены сотрудники полиции.

педофилы
суды
Камчатка
эксгибиционисты
