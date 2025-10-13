На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку Суд приговорил педофила к 12 годам тюрьмы за показ половых органов подростку

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы педофила, показавшего свои половые органы в окно несовершеннолетней, сообщает пресс-служба судов Камчатского края. Следствие установило, что в июне 2024 года подсудимый воспользовался состоянием беспомощности незнакомой ему девочки-подростка и оголился, чем серьезно травмировал психику ребенка.

Мужчина отрицал вину. Однако собранные улики и свидетельские показания убедили суд признать его виновным по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Кроме этого, осужденный будет обязан выплатить потерпевшей 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, — добавили в пресс-службе.

