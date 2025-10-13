Госдума повысит штрафы для недобросовестных банков

В России ужесточат наказание для недобросовестных банков, заявил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В ходе пресс-конференции он отметил, что многие банки навязывают клиентам ненужные им услуги, сообщает корреспондент NEWS.ru. В Госдуме обратили на это внимание и хотят повысить штрафы за это.

Если они раньше измерялись конкретными суммами, то теперь штраф будет привязывать к размеру капитала — 0,1% от суммы за нарушение. Если нарушение не будет исправлено, сумма возрастет до 1% процента от размера капитала, объяснил Аксаков.

Это до миллиардов рублей санкций. Естественно, банкам это не нравится, — подчеркнул депутат.

Председатель комитета уточнил, что вопрос штрафов еще будет обсуждаться. К диалогу привлекут Центробанк и кредитные организации, но «решение будет принято». Аксаков обещал, что санкции для тех банков, которые нарушают законодательство, будут ужесточены.

В Госдуме также объяснили усиление контроля над финансами россиян. По словам Аксакова, это нужно для борьбы с теми, кто оплачивает операции украинских спецслужб в условиях СВО. Депутат отметил, что в нынешней ситуации контроль может даже усилиться, однако в перспективе возможно смягчение надзора.