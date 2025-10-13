В Госдуме хотят запретить продажу перцовых баллончиков детям

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина пообещала выступить с предложением о запрете продажи перцовых баллончиков детям. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что инициатива направлена на предотвращение потенциально опасных ситуаций с участием несовершеннолетних.

Я не знала о том, что перцовые баллончики открыто продаются на маркетплейсах. Сегодня в 17:30 у нас пройдет собрание в Госдуме. Я выступлю с предложением о запрете продажи этих перцовок несовершеннолетним, чтобы подобных историй, как в Екатеринбурге, больше не случалось, — высказалась Останина.

Ранее сообщалось, что 15 учеников школы № 76 в Екатеринбурге пострадали из-за распыления перцового баллончика. Шестерым школьникам оказали помощь на месте ЧП. В учреждение прибыла полиция, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в Новосибирске на остановке «Костычева» подростки-зацеперы напали на водителя трамвая № 16. Дети незаконно залезли на вагон, и когда женщина попыталась их снять, брызнули в нее перцовым баллончиком, обругали и повредили стекло.