В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей

Лимит для кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, был увеличен до 15 млн рублей по просьбе самих заемщиков, заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, люди просили поднять сумму для того, чтобы они могли эффективно решать бизнес-задачи.

Звучат голоса о том, чтобы запретить микрофинансовые организации, мол, они несут вред. В этом же законопроекте, где мы с одной стороны идем навстречу заемщикам, устанавливая период охлаждения, мы увеличиваем возможную сумму займа для микрофинансовых организаций до 15 млн рублей. Даже звучали предложения изменить название законопроекта, потому что говорят, что 15 млн рублей — это уже не займы для микрофинансовых организаций. Сами заемщики микрофинансовых организаций обращались к нам, чтобы им эта сумма была увеличена. Для того, чтобы они могли решать свои бизнес-задачи более эффективно, — поделился Аксаков.

Он отметил, что 130% — это проценты за год, а предприниматели берут такие займы на очень короткий срок, когда нужные срочные деньги. Депутат подчеркнул, что такие люди готовы платить достаточно высокие проценты.