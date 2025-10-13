Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:55

В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей

Аксаков: лимит для кредитов МФО увеличили до 15 млн рублей по просьбе заемщиков

Лимит для кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, был увеличен до 15 млн рублей по просьбе самих заемщиков, заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, люди просили поднять сумму для того, чтобы они могли эффективно решать бизнес-задачи.

Звучат голоса о том, чтобы запретить микрофинансовые организации, мол, они несут вред. В этом же законопроекте, где мы с одной стороны идем навстречу заемщикам, устанавливая период охлаждения, мы увеличиваем возможную сумму займа для микрофинансовых организаций до 15 млн рублей. Даже звучали предложения изменить название законопроекта, потому что говорят, что 15 млн рублей — это уже не займы для микрофинансовых организаций. Сами заемщики микрофинансовых организаций обращались к нам, чтобы им эта сумма была увеличена. Для того, чтобы они могли решать свои бизнес-задачи более эффективно, — поделился Аксаков.

Он отметил, что 130% — это проценты за год, а предприниматели берут такие займы на очень короткий срок, когда нужные срочные деньги. Депутат подчеркнул, что такие люди готовы платить достаточно высокие проценты.

Россия
Госдума
депутаты
кредиты
мфо
лимиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его решение надо уважать»: Булыкин об отказе Хайкина играть за Россию
Пожар в Феодосии, теракт в Москве, удар по своим: ВСУ атакуют РФ 13 октября
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.