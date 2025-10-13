Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:15

Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан

Zakon.kz: Павла Дурова могут оштрафовать на $70 за купание в горном озере

Павел Дуров Павел Дуров Фото: IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

В Министерстве экологии Казахстана рассматривают возможность наложения штрафа в размере $70 (5,6 тыс. рублей) на сооснователя Telegram Павла Дурова, передает Zakon.kz. Причиной стало недавнее купание предпринимателя в одном из охраняемых Кольсайских озер республики.

Заместитель председателя комитета административной полиции Алексей Милюк сообщил, что материалы, связанные с этим инцидентом, зарегистрированы и переданы в Министерство экологии для последующего рассмотрения. За нарушение правил пребывания и купания в запрещенных местах предусмотрены штрафы, которые могут варьироваться от предупреждения до 10 месячных расчетных показателей (МРП), что приблизительно равно $70.

Надо смотреть уже непосредственно, разговаривать с уполномоченными органами. Самое минимальное — от предупреждения, если я не ошибаюсь, до 10 МРП. В зависимости от того, какой состав, — прокомментировал Милюк.

Ранее Дуров в свой день рождения выразил обеспокоенность будущим свободного интернета. Он отметил, что у его поколения остается все меньше времени для борьбы за сохранение онлайн-свобод.

