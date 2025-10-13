Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:42

В Госдуме объяснили усиление контроля над финансами россиян

Депутат Аксаков: усиление финансового контроля нужно для борьбы с врагами России

Анатолий Аксаков Анатолий Аксаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Усиление финансового контроля за гражданами России является необходимой мерой, направленной на борьбу с теми, кто оплачивает операции украинских спецслужб в условиях СВО, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в нынешней ситуации контроль может даже усилиться, однако в перспективе возможно смягчение надзора.

К сожалению, финансовые операции, в том числе кошельки, используются и для недобросовестных операций. В условиях специальной военной операции, понятно, что и преступные элементы, в том числе враждебные лица, используют эти кошельки для оплаты самых неприятных действий против нашей страны, против граждан нашей страны, — сказал Аксаков.

Он отметил, что данные средства используются для воровства денег, а также для проведения разных сомнительных операций. Поэтому неудивительно, что контроль за такими операциями возрос, подчеркнул Аксаков.

Ну и пока ситуация будет напряженная, напряженность, я имею в виду, в связи с недобросовестными действиями определенных категорий лиц, то контроль может даже возрастать. Для того, чтобы мы навели порядок, для того, чтобы выявили преступные лица. Ну и когда порядок будет наведен, дальше можно будет подумать, чтобы ослабить контроль и надзор за этим рынком, — заключил парламентарий.

Ранее Аксаков заявил, что в России с декабря текущего года могут быть установлены лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один клиент. Банк России поддержал данное предложение, рассматривая его как эффективный механизм борьбы с мошенничеством и пресечение деятельности дропперов.
Россия
финансы
Анатолий Аксаков
Госдума
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
