Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:08

Россиянам объяснили, что делать при низком артериальном давлении

Терапевт Каевицер: соль поможет повысить низкое артериальное давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы повысить низкое артериальное давление, можно употребить немного соли, посоветовал терапевт Георгий Каевицер. По его словам, которые приводит «Здоровье Mail», при этом нужно пить достаточно воды и ограничить употребление алкоголя.

В этих случаях люди могут помочь себе сами: пить достаточно воды, есть сбалансированную пищу, добавлять чуть больше соли, иметь регулярную физическую активность, — заявил он.

По его словам, при давлении ниже 90/60 мм ртутного столба можно начать беспокоиться. Но, уточнил врач, для некоторых людей такие показатели являются нормой. Специалист напомнил, что симптомами низкого давления являются двоения в глазах, потемнение, головокружение или легкость в голове. Также могут возникнуть предобморочное состояние или обморок.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что необходимо отказаться от алкоголя и табака, чтобы предотвратить сезонную депрессию. Она посоветовала уделять внимание качеству сна, питанию и регулярно проводить время на свежем воздухе.

врачи
терапевты
советы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко оценил последствия вспышки заболевания ветрянкой
В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.