Россиянам объяснили, что делать при низком артериальном давлении

Чтобы повысить низкое артериальное давление, можно употребить немного соли, посоветовал терапевт Георгий Каевицер. По его словам, которые приводит «Здоровье Mail», при этом нужно пить достаточно воды и ограничить употребление алкоголя.

В этих случаях люди могут помочь себе сами: пить достаточно воды, есть сбалансированную пищу, добавлять чуть больше соли, иметь регулярную физическую активность, — заявил он.

По его словам, при давлении ниже 90/60 мм ртутного столба можно начать беспокоиться. Но, уточнил врач, для некоторых людей такие показатели являются нормой. Специалист напомнил, что симптомами низкого давления являются двоения в глазах, потемнение, головокружение или легкость в голове. Также могут возникнуть предобморочное состояние или обморок.

