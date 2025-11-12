Названы самые полезные продукты для эффективной работы сердца

Продукты с калием и магнием очень полезны для эффективной работы сердца, заявила Lenta.ru терапевт Оксана Пивоварова. В частности, она посоветовала чаще употреблять абрикосы, бананы, бобовые, авокадо и каши.

Врач также отметила, что калием богаты молочные продукты, орехи и печень. Она добавила, что омега-3 жирные кислоты играют важную роль в улучшении сократительной функции сердца и снижении уровня плохого холестерина. Из мясных продуктов Пивоварова посоветовала включить в рацион нежирные сорта, в частности курицу и кролика.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик заявила, что офисным сотрудникам и другим специалистам, у которых преимущественно сидячая работа, рекомендуется пить какао. Она отметила, что малоподвижный образ жизни ухудшает кровоток организма. Этот напиток, в свою очередь, позволяет поддержать сосудистую систему.

До этого нутрициолог Юлия Попова заявила, что чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.