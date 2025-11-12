Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 08:53

Названы самые полезные продукты для эффективной работы сердца

Терапевт Пивоварова: употребление абрикосов и бобовых полезно для сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продукты с калием и магнием очень полезны для эффективной работы сердца, заявила Lenta.ru терапевт Оксана Пивоварова. В частности, она посоветовала чаще употреблять абрикосы, бананы, бобовые, авокадо и каши.

Врач также отметила, что калием богаты молочные продукты, орехи и печень. Она добавила, что омега-3 жирные кислоты играют важную роль в улучшении сократительной функции сердца и снижении уровня плохого холестерина. Из мясных продуктов Пивоварова посоветовала включить в рацион нежирные сорта, в частности курицу и кролика.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик заявила, что офисным сотрудникам и другим специалистам, у которых преимущественно сидячая работа, рекомендуется пить какао. Она отметила, что малоподвижный образ жизни ухудшает кровоток организма. Этот напиток, в свою очередь, позволяет поддержать сосудистую систему.

До этого нутрициолог Юлия Попова заявила, что чрезмерное употребление некачественного кофе может привести к проблемам со зрением. Однако, по ее словам, основную опасность представляет не сам напиток, а технология его переработки.

Россия
врачи
продукты
фрукты
терапевты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные получили 10 млн рублей за первый подбитый Abrams
В Забайкалье банда вывезла из России лес на сумму более 1 млрд рублей
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка после взрыва в Красногорске
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
«Очень удобно»: политолог раскусил уловку Зеленского против Сырского
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.