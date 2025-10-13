Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам

Власти Сирии заинтересованы в сохранении российских военных баз на территории республики, заявил на встрече с представителями арабских СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он отметил, что в нынешних условиях эти объекты могут играть другую роль.

Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы там сохранялись, — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что функции российского присутствия в Сирии нужно переформатировать. Он отметил заинтересованность ряда стран Ближнего Востока в сохранении российской миссии, но новые условия диктуют пересмотреть политику Москвы в этом направлении.

До этого Лавров выразил мнение, что заигрывания с сирийскими курдами в «автономию и сепаратизм» могут вылиться во что-то конкретное. Дипломат предупредил, что эта проблема может взорвать все страны региона, что представляет серьезный риск. По мнению Лаврова, все страны региона должны оказать влияние на Дамаск, а также политические и этно-конфессиональные группы страны.